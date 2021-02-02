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Немного о нас

ООО «РемСтройАвтоматика» осуществляет монтаж систем безопасности (СКУД, видеонаблюдение, турникетов, автоматических ворот, шлагбаумов и прочее) в частных домах, гостиницах, различных предприятиях, учебных, медицинских, других государственных учреждениях.

Наши клиенты - люди абсолютно разные. Это и частные лица, и представители предприятий, фирм, компаний. Мы смогли помочь каждому - дали ощущение спокойствия и надежности, постоянно совершенствуя методы установки, проектирования и регулярного обслуживания автоматических систем и оборудования для безопасности.
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Монтаж систем безопасности в Сочи
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12 лет
Безупречного опыта работы
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250
Постоянных клиентов
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190
Выполняемых заказов в год
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Отзывы клиентов
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Антон
Заказывали для фирмы автоматические ворота для парковки – все прошло значительно легче, чем ожидалось. Онлайн-консультант все знает и подсказывает, предугадывает любые проблемы и тут же сам их решает. Одно слово – профессионалы! Рекомендую.
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Мария
Отличный сервис даже для тех клиентов, кто совершенно не разбирается в теме, но хочет, чтобы на выходе было «вау». Здесь не стремятся обмануть заказчика, а наоборот – всесторонне помогают, не задирая при этом цены. Благодаря такой помощи успешный бизнес может делать каждый!
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Всегда хотел открыть собственную автостоянку, но не знал, как организовать пропускную систему так, чтобы новый клиент еще на въезде видел, что тут все адекватно. Благодаря вам, дорогие, воплотил свою мечту в реальность – в провинциальном городке автоматический шлагбаум кажется клиентам залогом безопасности! Спасибо!
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Электронная почта:
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