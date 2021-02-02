Немного о нас

ООО «РемСтройАвтоматика» осуществляет монтаж систем безопасности (СКУД, видеонаблюдение, турникетов, автоматических ворот, шлагбаумов и прочее) в частных домах, гостиницах, различных предприятиях, учебных, медицинских, других государственных учреждениях.
Наши клиенты - люди абсолютно разные. Это и частные лица, и представители предприятий, фирм, компаний. Мы смогли помочь каждому - дали ощущение спокойствия и надежности, постоянно совершенствуя методы установки, проектирования и регулярного обслуживания автоматических систем и оборудования для безопасности.